FOTO: Testisi znanega nogometaša viseli iz hlač

Angleški nogometaš Adam Clayton, ki igra za Middlesbrough, svojo kariero pa je začel pri Manchester Cityju, je pred tedni poskrbel za val smeha. Na moštveni fotografiji iz slačilnice je namreč iz hlač potisnil svoja testisa, fotografija pa je zakrožila po svetu.

Mnogi so se mu smejali, drugi pa se spraševali, kaj je tega treba ...

Sicer pa je Claytonovo srce (z modi vred) oddano. Pet let je namreč že srečno zaljubljen, iz njegovih objav pa je očitno, da ji namerava posvetiti vse svoje življenje.

5years today since we bumped heads in the streets of Manchester . Lifetime left to go. pic.twitter.com/JaWBMUfUuT