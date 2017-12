FOTO: Tenis je izrinil košarko iz prvega plana Marka Milića

Nekoč je bila na prvem mestu košarkarska žoga, danes pa se pri Marku Miliću vse vrti okoli tenisa in teniške žogice. Hčerki Ela Nala in Tara sta se zapisali športu z loparjem, Milićevi pa slovensko zimo preživljajo na topli Floridi. Tri tedne so že tam, še 10 dni bodo ostali, potem pa se bodo vrnili domov. Vsak z velikim pokalom in novimi izkušnjami ter znanstvi.

Na teniškem turnirju v Maureen Little Mo Connolly Brinker Tennis Foundation je med 11-letnicami vso konkurenco pokorila Ela Nala. Ta turnir velja za globalno prestižni turnir, zmago Milićeve pa sta videla tudi Lindsay Davenport in Wayne Gretzky.

Elina zmaga je mini senzacija. Kot nepostavljena igralka je premagala vse in osvojila velik otroški turnir.

»Elina zmaga je mini senzacija. Kot nepostavljena igralka je premagala vse in osvojila velik otroški turnir,« je na dosežke svojih hčerk upravičeno ponosen oče Marko, ki ne pozabiti omeniti, da se je s tremi zmagami na turnirju Orange Bowl izkazala tudi starejša hči Tara. »Dva turnirja sta za nami, čaka nas še eden,« nadaljujeta Marko in Vesna Milić, ki sta se odločila, da družinsko življenje podredita hčerkama. »Z veseljem. Še posebno ko vidiš, s kakšnim navdušenjem gresta ob pol petih zjutraj na trening,« Milko opiše, kaka predanost športu krasi obe dekleti.

Trener iz Srbije

»V Sloveniji klubi in Teniška zveza Slovenije delajo na široko. Če želiš kaj narediti na tujem, je nujna družinska oziroma družinsko-trenerska zgodba. Podobno delajo Juvanovi, Falknerjevi ...« nadaljuje Marko. Ela in Tara od poletja trenirata pod taktirko srbskega trenerja Andreje Ilića. »Zdaj smo sestavili t. i. M Ilic Team. Ilić se je preselil v Ljubljano, kjer bi rad pustil pečat,« pove Marko, ki ob tem ne pozabi omeniti, da sta dekleti tenis začeli trenirati pri pravem teniškem zanesenjaku in trenerju Fonziju Hribarju. »Takih ljudi v slovenskem športu žal zmanjkuje,« opozori Milko. Dekleti vadita tudi v Vigor centru. Ker pa sta obe zelo veliki, Ela ima že 174 centimetrov, Tara pa 187, za njuno atletsko držo skrbi Matjaž Polak. »Za logistiko pa skrbiva skupaj z ženo. Odpovedali smo se vsem počitnicam, da gremo lahko takole po svetu in delamo,« je jasen Milić.

3. krog na Orange Bowlu je bil usoden za Živo Falkner.

Drek se dela iz njih

Bolestnih starševskih ambicij z ženo nimata, oba vesta, da je vrhunski šport naporen in tudi krut. »So pa take mednarodne zmage lepa spodbuda, odpirajo se ti številna vrata, predvsem pa priznanje, da si na pravi poti. Wilson in Nike poskrbita za opremo, vabljen si na nove turnirje, za nameček imamo vedno odprta vrata in brezplačne treninge v Nici pri Patricku Mouratoglouju, trenerje Serene Williams,« pove Milić, ki se zaveda, da v Sloveniji v takem letnem času pravih razmer za trening ni. »Vsi si delimo tistih nekaj balonov. V ZDA pa je v tem hipu 28 stopinj in na voljo toliko teniških igrišč, da se iz njih drek dela,« v svojem slogu Milić opiše razmere na Floridi.