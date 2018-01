FOTO: Takole so Srbi žalili našega reprezentanta

BEOGRAD – Slovenski košarkarski reprezentant Alen Omić, ki se je pred dnevi pridružil Crveni zvezdi, je v petek zvečer v evroligi uspešno debitiral v dresu srbskega prvaka, ki je premagal Olympiacos. A domači navijači Omiću niso pripravili lepega sprejema, na tribunah so razvili žaljiv transparent in mu vzklikali, naj odide. Omić je bil deležen žaljivk Delij zgolj zato, ker je rojen v Bosni in Hercegovini.



Omič je po tekmi lokalnim medijem dejal, da žaljivega transparenta navijačev Crvene zvezde ni videl. »Ničesar ne vem o napovedanem bojkotu navijačev. V Beograd sem prišel, da igram košarko in se borim za klubske barve. Zvezda ima najboljše navijače na svetu. Prišel sem tudi zaradi njih, da se borim zanje. Nisem videl transparenta. Bil sem povsem osredotočen na teren, da pomagam ekipi do zmage,« je dejal novinarjem.

Crvena zvezda fans were insulting Slovenian NT player Alen Omić who was born in Bosnia with a despicable poster and “leave” chants at an official #Euroleague game. Disgusting! I know Balkans wouldn’t be Balkans without primitive racist idiots, but @EuroLeague has to act! pic.twitter.com/y67vFuWfwT