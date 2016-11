FOTO: Tako znani, pa tako potni

Ljubljanski maraton, že 21., je postregel z lepim vremenom in številnimi tekmovalci. Med njimi so se znašli tudi znani Slovenci.

Svoje občutke so po opravljeni športni preizkušnji razkrivali tudi na spletu. Med njimi so bili televizijska voditelja in novinarja Jerca Zajc Šušteršič, Seku Mady Conde, misica Nives Orešnik, predsednik države Borut Pahor in še mnogi drugi.