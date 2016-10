FOTO: Ste tekli na Ljubljanskem maratonu? Poiščite se!

LJUBLJANA – Minulo nedeljo so prestolnico zavzeli tekači. Že 21. leto zapovrstjo je namreč potekal maraton, na katerem sta v moški in ženski konkurenci zmagala Kenijca, ni pa šlo niti brez zapletov, o katerih smo že poročali.

Kljub temu je bil dan kot ustvarjen za tek. Udeležili so se ga mnogi Slovenci in tujci, ki so se preizkušali na različno dolgih progah, veliko je bilo tudi tistih, ki so maraton spremljali le kot navdušeni gledalci.

Z velikega dogodka smo zbrali ogromno fotografij, ki si jih lahko ogledate zgoraj. Kdo ve, morda pa na eni od njih ugledate svoj obraz ali obraz koga, ki ga poznate ...

Ste se našli? Poročajte!