FOTO: Štajerski Brazilec Marcos Tavares in njegovi poslovni zadetki

Čeprav ni Štajerec od rojstva, je mariborski nogometni as Marcos Tavares na Štajerskem ne zgolj priljubljen, ampak lahko rečemo, da kar oboževan. Podjetni Brazilec je 'Mariborčan' od januarja 2008, čeprav na spletni strani NK Maribor beremo, da ima še vedno (zgolj) brazilsko državljanstvo, v zgodovino mesta ob Dravi pa se ni vpisal zgolj po številnih zadetkih, ampak tudi zato, ker je postal prvi Brazilec v vijoličnem dresu. A zdi se, da je napadalec v Sloveniji že pognal korenine. Tukaj živi z ženo Leticio, s katero imata dve ljubki deklici.



Poslovne evidence postrežejo tudi s številnimi poslovnimi zadetki 33-letnega nogometaša, čigar polno ime je Marcos Magno Morales Tavares. Trenutno je v Mariboru najbolj opazno njegovo podjetje Tavas s polnim imenom Tavas, gostinstvo, izobraževanje in prevajanje, d.o.o., registrirano za dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč, ki ima že dve podružnici. Podjetje ima, tako register, tri ali štiri zaposlene, izvor kapitala pa naj bi bil tako slovenski kot španski. Leta 2015 je v središču Maribora, na Vetrinjski, odprl poslovno enoto Tavas hostel, januarja lani pa še poslovno enoto v Trubarjevi ulici, ki so jo poimenovali Hostel Tavas Central park. Javno objavljeni podatek kažejo, da je podjetje v prvem letu delovanja ustvarilo 25.000 evrov prihodkov in prikazalo 241 evrov dobička. Lani so ustvarili nekaj evrov manj kot 50.000 evrov celotnih prihodkov in prikazali 594,62 evra dobička.



