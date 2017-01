FOTO: Športni junaki leta: rekordna sezona Petra Prevca, olimpijska prvakinja, Slovenec na vrhu Uefe

Za Peter Prevcem je bila sezone rekordov. V morda neponovljivi lanski sezoni je Peter postal zmagovalec novoletne turneje, svetovnega prvenstva v poletih, skupni zmagovalec svetovnega pokala. Vmes pa je začel podirati tudi rekorde po številu dobljenih tekem v sezoni (osvojil jih rekordnih 15 ter 22 uvrstitev na zmagovalni oder) in osvojenih točk (2303, kar 813 več od drugouvrščenega Freunda), v Planici mu je naposled po štirih izjemnih tekmah pripadel še tretji zaporedni mali globus v poletih. Tako izrazite prevlade v eni sezoni doslej v skokov še ni beležil nihče v zgodovini. Foto: Tomi Lombar

Mladi slovenski motokrosistični fenomen Tim Gajser je v svoji prvi sezoni med elito postal svetovni prvak v razredu MXGP. Foto: Press Release

Volilni kongres Uefe v Atenah je okronal Aleksandra Čeferina za predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa). To je postal z veliko večino glasov in premagal Nizozemca Michaela van Praaga. Foto: Reuters

Na olimpijskih igrah v Riu smo doživljali pravo olimpijsko pravljico in za vrhunec dobili tudi olimpijsko prvakinjo. Tina Trstenjak je finalu kategorije do 63 kg je z iponom premagala Francozinjo Clarisso Agbegnenou in postala po Urški Žolnir druga slovenska judoistična olimpijska prvakinja. Foto: Matej Družnik

Kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer je pri 32 letih dočakal svoj veliki trenutek. V Riu je osvojil srebrno olimpijsko medaljo in ponovil uspeh Andraža Vehovarja iz leta 1996. Foto: Matej Družnik

Judoistka Ana Velenšek je na olimpijskih igrah prav tako dobila odličje. V kategoriji do 78 kilogramov se je veselila brona. Foto: Matej Družnik

Za lansko četrto olimpijsko odličje je poskrbel slovenski jadralec Vasilij Žbogar, v razredu finn je namreč osvojil srebrno medaljo. To je že njegova tretja olimpijska kolajna, dve je osvojil v razredu laser; drugi je bil v Pekingu 2008, tretji pa v Atenah 2004. Foto: Matej Družnik

Ženske skakalke niso veliko zaostajale za moškimi kolegi. Maja Vtič je sezono 2015/16 začela z drugim mestom ter v podobnem slogu nadaljevala in po več izjemnih rezultatih prišlo do zmage. 13. februarja 2016 je dosegla svojo prvo in drugo slovensko zmago v svetovnem pokalu na tekmi na Ljubnem. Skupno je v sezoni dosegla sedem uvrstitev na stopničke in kot prva slovenska skakalka osvojila medaljo za tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: arhiv

Nogometaši Reala so v finalu lige prvakov v Milanu po enajstmetrovkah premagali Atletico in 11. stopili na evropski klubski vrh. Jan Oblak je žal postal že tretji Slovenec, ki je ostal praznih rok ostal na zadnji stopnički najboljšega klubskega tekmovanja na svetu (po Srečku Katancu in Zlatku Zahoviču).

Slovenska hokejska reprezentanca je na odločilnem srečanju olimpijskih kvalifikacij v Minsku po kazenskih strelih s 3 : 2 premagala Belorusijo in se drugič v zgodovini samostojne Slovenije uvrstila na olimpijske igre. Te bodo leta 2018 v Pjongčangu, kjer se bodo naši v skupini pomerili z ZDA, Rusijo in Slovaško.

Slovenska rokometna reprezentanca se je poslovila v četrtfinalu olimpijskega turnirja v Rio de Janeiru s porazom proti Danski, ki je postala tudi olimpijski prvak. Uroš Zorman je s poljskimi Kielcami osvojil rokometno ligo prvakov. Foto: Leon Vidic

Primož Roglič je postal zmagovalec 9. etape kolesarske dirke po Italiji, v 40,5 kilometra dolgi vožnji na čas. Foto: Matej Družnik

Janja Garnbret in Domen Škofic sta postala najboljši plezalni par na svetu. Zmagala sta v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, Janja pa je postala tudi svetovna prvakinja. Foto: Jože Suhadolnik

Nogometaši Olimpije so prišli do prvega naslova državnega prvaka po 21 letih. Veselje navijačev in predsednika kluba Milana Mandarića je bilo nepopisno. Foto: Uroš Hočevar

Mesto med 16 najboljšimi ekipami v Evropi so si prvič v zgodovini Slovenije zagotovile naše košarkarice. Foto: Drago Perko

Robert Renner je na EP v Amsterdamu s 5,50 m osvojil bronasto kolajno. Foto: Reuters

Peter John Stevens je na svetovnem prvenstvu na 50 m prsno osvojil srebrno medaljo. Foto: Igor Zaplatil

Ilka Štuhec je dosegla kar štiri zmage v svetovnem pokalu alpskih smučark, tri v smuku, eno pa v alpski kombinaciji. Pred to sezono še ni bila na zmagovalnih stopničkah. Foto: AP

Začetek letošnje sezone ni bil namenjen branilcu svetovnega pokala v smučarskih skokih Petru Prevcu, je pa eksplodiral njegov mlajši brat Domen, ki se lahko pohvali že s štirimi zmagami v sezoni. Foto: AP