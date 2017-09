FOTO: Slovenski čudežni deček Luka pomendral politika

CARIGRAD – V luči borbe na evropskem prvenstvu v košarki v Turčiji je slovenski reprezentant Luka Dončić podrl ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Ta je sedel v prvi vrti, tik ob parketu, carigrajske dvorane in spremljal polfinalni obračun med Slovenijo in Španijo . Mladi Dončić je v luči borbe s španskimi orjaki letel po igrišču in odletel ob rob igrišča, tam pa pristal dobesedno na Jankoviću.