FOTO: Slovenska olimpijska bakla začela pot po Sloveniji

LJUBLJANA – Olimpijski komite Slovenije (OKS) je danes v Ljubljani, natanko mesec dni pred slovesnim odprtjem zimskih olimpijskih iger (ZOI) v Pjongčangu, prižgal svojo olimpijsko baklo. Ta se bo ustavila v osmih slovenskih krajih, pot pa bo končala na uradni predstavitvi olimpijske reprezentance 29. januarja v ljubljanskem Grand hotelu Union. Namen projekta je potovanje olimpijske bakle po Sloveniji ter ustvarjanje olimpijskega vzdušja pred začetkom ZOI. V projektu sodelujejo vrhunski športniki, olimpijci in nosilci olimpijskih kolajn ter navijači.

Baklo so prižgali danes v ljubljanskem BTC pred Slovenskim olimpijskim izobraževalnim centrom. V dneh do 29. januarja, ko bo bakla končala svojo pot in bo v Grand hotelu Union uradna predstavitev slovenske olimpijske reprezentance, bo obiskala še Mojstrano, Tržič, Celje, Velenje, Maribor in Črno na Koroškem.

Plamenico bo na predstavitvi članom olimpijske reprezentance predal olimpijec in vodja navijaškega letala na ZOI, hokejist Tomaž Razingar, ki bo baklo spremljal na celotni poti po Sloveniji. Razingar je bil sicer zastavonoša na zadnjih ZOI v Sočiju.