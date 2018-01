FOTO: Slovenska olimpijska bakla obiskala tudi Tržič

TRŽIČ - Slovenska olimpijska bakla je danes obiskala Tržič. Majhen kraj na Gorenjskem je pokazal, da so Slovenci športni narod, saj je tudi Tržič v svoji zgodovini daroval ogromno uspešnih olimpijcev.

Veliko število ljubiteljev športa se je danes zbralo pred dvorano Tržiških olimpijcev, ki so pozdravili prihod slovenske bakle. Tudi tokrat jo je v ta lep kraj pod Ljubeljem prinesel nosilec slovenske zastave z zimskih olimpijskih iger v Sočiju Tomaž Razingar.

Sodeč po pravem otroškem živžavu in otroški razigranosti se za prihodnost športa v Sloveniji res ni bati. Pestro vsebinsko dogajanje (bogata razstava likovnih del mladih v okviru natečaja Slovenska bakla, ki so jo pripravili v avli OŠ Tržič, številni olimpijski izzivi za otroke, olimpijski kviz, nastopi učenk in učencev OŠ Tržič in še in še), vse to je dokaz, da šport v najširšem pomenu besede bogati in združuje.

Neverjeten je podatek, da iz Tržiča prihaja 26 olimpijcev, prvi med njimi je na olimpijskih igrah v Garmisch Partenkirchnu že davnega leta 1936 nastopil Albin Novšak. Na današnjem dogodku so baklo nosili Tomas Globočnik, Milena Kordež, Andrej Jerman, Bojan Križaj, Andrej Tavželj in Tomaž Razingar, manjkal je le najuspešnejši med njimi, dobitnik dveh kolajn iz Sočija Žan Košir. Pred njim so namreč sklepne priprave za letošnje igre v Pyeongchangu.