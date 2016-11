FOTO: Slovenci bomo naučili smučati 300 milijonov Kitajcev

Svetovni ekonomisti se strinjajo, Kitajska je trg, ki obeta. Tudi za Slovenijo, ki pa se na trenutke premalo zaveda, kaj lahko Kitajcem (pro)da in kako lahko pri njih unovči svoje znanje. Tudi tu se stvari premikajo. Morda prepočasi. Slovenski izvoz blaga na Kitajsko se je med letoma 2011 in 2016 skoraj podvojil – leta 2011 za dobrih 99 milijonov evrov izvoza, letos naj bi dosegli 150 milijonov.



Pri naskoku na kitajski trg imamo na voljo tudi nekaj posrednikov. Tu verjetno prednjači Jure Tomc, ki je v Hongkongu odprl podjetje JT Business Development Limited. Pred časom je opozoril, da Slovenija še vedno podcenjuje kitajski trg, ki pa premore izjemno hitro rastoči srednji razred s kupnim potencialom neslutenih možnosti. Po nekaterih ocenah naj bi štel leta 2022 četrt milijarde ljudi, ki raje kot po domačem blagu segajo po evropskih izdelkih. V prvih dneh septembra smo na Kitajsko poslali 10.000 litrov slovenskega mleka! Na Kitajskem pa svojo priložnost (tudi zavoljo olimpijskih iger leta 2022) vidijo številni športni delavci in agencije, zagotovo pa tudi podjetja Elan, Slatnar, Duol, Alpina in številni drugi.



Čebulj uči alpince



V smučanju že deluje Pavli Čebulj. Nekdanji šef alpincev v Sloveniji je pred dvema letoma navezal stik s svetovno velesilo, ki ga je lani imenovala za glavnega oblikovalca alpskega smučanja. »Pred mano je odgovorna naloga,« se zaveda Čebulj, ki pravi, da so z alpskimi smučanjem šele na začetku. V tem hipu premorejo reprezentanco fantov (9) in deklet (5), ki trenira v Švici (St. Moritz), ki je že prislonila svoj piskrček, s Kitajci je sklenila sporazum, njihovi športniki pa prihajajo v deželo ricole. »Imamo izvrstne razmere tudi doma – številna smučišča in izjemen kondicijski center pod Tibetom, sedež smučarske zveze pa je v Pekingu,« nadaljuje Čebulj, ki je s Kitajci podpisal triletno pogodbo.

