FOTO: Škoti podarili 10 tisoč evrov

LJUBLJANA – Ob robu nogometne tekme med Slovenijo in Škotsko v Stožicah ob 18. uri se odvija izjemna dobrodelnost.

Škotski navijači in njihova dobrodelna fundacija Tartan Army Children's Charity (TACC) so projektu Botrstvo podarili 5000 evrov, člani škotske fundacije Tartan Army Sunshine Appeal pa so društvu Bravo – društvu za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami predali donacijo v višini 5000 funtov, ob tem pa so se srečali tudi z otroki in mladostniki.

Del izkupička od vsake prodane vstopnice nedeljske tekme bo namenjen združenju Evropa Donna Slovenija.