FOTO: Rokometni zvezdnik slavil v objemu lepotice in sinčka

Po veliki zmagi v polfinalu svetovnega prvenstva je prvi zvezdnik francoske reprezentance Nikola Karabatić skočil v objem svoje družinice.

Med proslavljanjem je stekel k svoji ženi Geraldini in desetmesečnemu sinku Aleku, ki sta ga seveda srečna sprejela, objela in zasula s poljubi. Športnik je sina potem dvignil v naročje in si vzel nekaj trenutkov le zanj.

Naj spomnimo, Karabatić je Slovencem nasul »le« tri zadetke, vseeno pa so se Francozi uvrstili v finale, kjer so si zasluženo priborili naslov svetovnega prvaka.