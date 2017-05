FOTO: Pri 35. se je nenadoma poslovil nekdanji reprezentančni vratar

LITIJA – Slovenski futsal žaluje. V 35. letu je umrl nekdanji slovenski reprezentančni vratar Darko Tokić, ki je v dresu Slovenije zbral 45 nastopov.

Tokić je igralsko kariero končal leta 2014, z Litijani pa je bil sedemkrat državni prvak. V zadnjih letih je bil aktiven sodnik in trener. V Futsal clubu Litija je uspešno vodil selekciji do 15 in do 19 let.

»Ne najdemo pravih besed, ki bi opisale ta šok in žalost, ki jo čutimo v tem trenutku. Na prvem mestu človek, legenda našega kluba, eden izmed rekorderjev po številu nastopov v 1. SFL in našega kluba, legenda med svojimi prijatelji, odličen motivator, pravi prijatelj. Pogrešali bomo njegov humor in družbo, ki sta nas tako razveseljevala v vseh letih druženja,« so ob boleči izgubi prijatelja in športnega sopotnika zapisali v FC Litija, ki je bil ob Gorici eden od dveh klubov, za katera je Tokić uspešno igral.

Tokić je v slovenskem reprezentančnem dresu debitiral 22. oktobra 2003 na tekmi Slovenija – Madžarska, ko je bilo v Gorišnici 5 : 3. Zadnjič pa je branil barve države 15. aprila 2008 na tekmi Portugalska – Slovenija, ki se je v Lizboni končala z 0 : 3.

»V tem žalostnem trenutku izrekamo iskreno sožalje svojcem, sorodnikom in prijateljem, ki se bodo od Darka poslovili v soboto, 13. maja, ob 15. uri na pokopališču Šmartno pri Litiji,« so ob tem zapisali na spletni strani futsal.si.