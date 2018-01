FOTO: Poslovil se je šampion košarke

BOSTON – Jo Jo White, eden velikanov severnoameriške košarkarske ekipe Boston Celtics, ki je v karieri NBA s Kelti osvojil dva šampionska prstana v letih 1974 in 1976 ter s »sanjskim moštvom« ZDA dve zlati olimpijski kolajni, je umrl v 72. letu starosti, je sporočila njegova družina.

Član ameriške Hiše slavnih je umrl po bolezni, je bila posledica zaradi demence, je sporočila njegova hčerka Meka White. »Moj oče je umrl po zapletih zaradi pljučnice. Trpel je za demenco, za katero je zbolel maja 2010, ko so mu odstranili možganski tumor,« je dejala Whitova.

»Zelo nas žalosti smrt velikega Jo Joja Whita. Bil je pravi šampion in velik gospod. Neizmerno talentiran in briljanten na igrišču, za kar mu bomo večno hvaležni. Njegova zapuščina košarki je neprecenljiva,« so med drugim zapisali na klubski spletni strani Bostona.