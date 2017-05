FOTO: Posledice nesreče: poglejte, kako je prelomilo Gajserjev ščit

Na zadnji tekmi v Latviji je slovenski motokrosist Tim Gajser hudo padel in se poškodoval. Mnogim je ob prizoru, ko ga je vrglo in zabilo v tla, vzelo sapo, pomislili so tudi na najhujše, a z mladim športnikom ni nič hujšega. Zdravniški pregledi so pokazali, da ni nič zlomljeno, je pa pri padcu utrpel kar precej hude udarnine in modrice.

Očitno je, da je imel Gajser veliko srečo. Verjetno ga je pred hujšimi posledicami ubranila tudi zaščitna oprema, ki jo je nosil. Kaj se je zgodilo z njo ob padcu, pa priča fotografija, ki jo je objavil na facebooku. Ovratnico je dobesedno zlomilo na pol.