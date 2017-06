FOTO: Poglejte, kaj je Ronaldo naredil s svojimi lasmi

Zvezdnik z nogometnih zelenic Cristiano Ronaldo je vnovič navdušil občinstvo. Tokrat z objavo fotografije na spletnih omrežjih: njegovih vedno urejenih in naželiranih las ni več. Zdaj si jih je bistveno skrajšal, moramo pa priznati, da mu nova pričeska odlično pristoji. Pa nismo edini takšnega mnenja, pod objavo je preko štiri milijone všečkov. So se pa našli tudi takšni, ki so njegov novi videz popljuvali. Najbrž navijači Juventusa in Barcelone ...

Kaj pa menite vi?

Do you like it?????? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 4, 2017 at 9:15am PDT