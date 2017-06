FOTO: Planico kraljico so prenesli pod Golico

PLANINA POD GOLICO – Ideja se je porodila po naključju, ko je vodja prave planiške velikanke Iztok Pergarec - Ič pisal o prireditvi znanki, ta pa se je zmotila in mu napisala v odgovoru na kuverto namesto Planina pod Golico kar Planica pod Golico. »V treh besedah je povedano vse! V soboto smo se planiški delavci in prijatelji poletov zbrali v skakalnem centru v Planini pod Golico, na novi letalnici, ki je zgrajena v merilu 1 : 17,6, ki jo je iz lesa in betona naredil Cena Razinger, umetnik iz vasi, ki že od mladih nog spremlja skoke, njegov sin je bil tudi skakalec,« je povedal Pergarec. In imeli smo kaj videti, predvsem impozantna je bila startna lista, saj je prišla na tekmo vsa svetovna elita. Seveda tudi v pomanjšanem merilu: naš prvi as Peter Prevc je bil tako visok le ducat centimetrov.

