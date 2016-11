FOTO: Peterka vzgaja podmladek: pogumne  po očiju

Gaja in Stela Peterka sta več kot očitno podedovali lepoto po mamici Renati, pogum in strast do skokov pa po očiju, nekdanjemu svetovnemu prvaku Primožu. Deklici se kljub rosnim letom že brez strahu spuščata po skakalnici in se udeležujeta tekem za najmlajše, na kar je še posebej ponosen oče, ki trenira žensko reprezentanco. Nikoli si ni mislil, da bosta prav onidve nadaljevali njegovo zapuščino. Mama Renata je seveda odlična moralna podpora, saj glasno navija za svoji lepotički in njune skoke ovekoveči s fotografijami. Med tem ji srce močno razbija, ko spremlja neustrašni hčerki. Kdo ve, morda bo katera od njiju čez leta že oblekla državni dres in se podala v boj za očetovimi vrhunskimi dosežki.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«