FOTO: Peter Prevc se je z druščino lotil drv

Smučarski skakalci že nekaj časa pridno trenirajo in se pripravljajo na novo sezono, včasih pa jih na poti na treninge tudi kaj preseneti.

Peter Prevc je tako objavil fotografijo, na kateri naši šampioni s ceste pobirajo polena, ki so se tam znašla po nesreči. Na eni od gorenjskih cest jih je namreč pričakal kup drv, ki so se očitno raztresla, fantje pa niso veliko razmišljali, ampak so se lastnoročno lotili odstranitve ovire.

»Trening malce drugače,« je dogajanje komentiral eden od uporabnikov družabnih omrežij. Drugi pa je dodal: »Brez belih nogavic in natikačev pa nikamor.« In res: eden od športnikov ima na nogah 'klasiko', ki spominja na dobre stare čase – bele nogavice in belo-modre natikače.