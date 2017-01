FOTO: Paraolimpijko zavedli: avtomobila ni dobila

CELJE, LJUBLJANA – Septembra lani smo se Slovenci razveselili novice, da je na paraolimpijskih igrah v Riu de Janeiru v streljanju z zračno puško osvojila zlato medaljo naša najboljša športnica invalidka Veselka Vukojević Pevec. Njen uspeh je še bolj odmeval, ko je v javnosti razkrila svojo žalostno zgodbo, zaradi katere je kot 18-letno dekle iz Knina sploh pristala na invalidskem vozičku in pozneje prišla v Slovenijo. Njen fant, ki ga je želela zapustiti, je namreč vanjo uperil pištolo in jo večkrat ustrelil. Zadel jo je v hrbtenico, a je kljub hudim poškodbam preživela, priklenjena na invalidski voziček. Po osmih mesecih, preležanih na intenzivni negi, je rehabilitacijo nadaljevala pri nas, v Sloveniji, kjer si je ustvarila tudi družino in rodila hčerko Sašo, ki je danes študentka fizioterapije.



Ni je poklicala



A šele ko se je po trinajstih letih ločila od moža, se je Veselka posvetila športu. Streljanju, čeprav jo je prav to zaznamovalo za vse življenje. Veselka živi zelo skromno, s 350 evri invalidske pokojnine in dodatkom za pomoč in postrežbo. Za vse športnike pri nas pač ni enako dobro poskrbljeno, čeprav ni lesk njene zlate medalje prav nič medlejši od drugih. Zato je bila Veselka, ki vozi kar 18 let star avto, ta jo je že večkrat pustil na cedilu, še bolj vesela nepričakovane geste, s katero jo je v oddaji Ženska arena na TV Celje presenetila voditeljica Dragana Jusupović. Ta ji je sredi oktobra, ko je bila njena gostja, obljubila, da ji bo za vsaj dve leti priskrbela sponzorsko vozilo, ki ga bo za božič zagotovo že vozila. A žal iz tega ni bilo nič. Sredi decembra je zlata paraolimpijka dočakala svojo poštno znamko, ki jo je, kot tudi za druge zlate olimpijce, izdala Pošta Slovenije. Avtomobila pa ne.

