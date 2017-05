FOTO: Opa, takole so se našminkali Ilka, Prevc in ostali šampioni

Navajeni smo jih v športnih dresih in s sponzorskimi naštiki, tokrat pa so vse pustil odprtih ust. Še posebej je v beli kreaciji blesetela naša smučarska zvezdnica Ilka Štuhec, ki je delovala kot filmska zvezda. Na rdeči preprogi nista manjkala niti Peter Prevc in njegova Mina, ki sta za ta večer nadela pražnja oblačila.

Pri Smučarski zvezi Slovenije so z večerom šampionov počastili vrhunske rezultate športnikov, ki so jih dosegli v predolimpijski zimi, se zahvalili pokroviteljem. Manjkali niso niti Jurij Tepeš, Teja Gregorin, Žan Košir, Filip Flisar in drugi športniki belih stmin in ledenih smučin preživeli večer, namenjen v prvi vrsti njim.