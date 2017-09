FOTO: Najbolj strastne navijačice naših košarkarjev

Te dni so na svoj račun končno prišli košarkarski navdušenci. Na Finskem, v Izraelu, Romuniji in Turčiji se je 31. avgusta začel Evrobasket 2017. Slovenski reprezentanti se bodo merili v skupini A, s Poljsko, Grčijo, Francijo, Finsko in Islandijo. Čeprav bodo za slovensko izbrano vrsto močno navijali mnogi Slovenci, bodo gotovo najbolj strastne in predane boljše polovice naših košarkarjev.

Miha Lapornik

Miha Lapornik in njegova Vesna sta velika ljubitelja narave in potovanj. Tik preden se je Miha, ki igra na poziciji branilca, odpravil na intenzivne priprave pred Eurobasketom, sta zaljubljenca izkoristila nekaj trenutkov zase in si privoščila oddih v Grčiji. S fotografij, ki sta jih objavila na instagramu, je mogoče sklepati, da sta na Lefkasu nadvse uživala. Še posebej pa ju je navdušila priljubljena plaža Porto Katsiki.

Miha Lapornik. Foto: Instagram

