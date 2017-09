FOTO: Luka Dončić ima novo, pomenljivo tetovažo

Luka Dončić se je odločil za pokal, kakršnega so slovenski košarkarji prinesli domov. Foto: vir: instagram

Luka Dončić se je odločil za pokal, kakršnega so slovenski košarkarji prinesli domov. Foto: vir: instagram

Naš zlati in hkrati najmlajši košarkar, ki je z naslovom evropskega prvaka osrečil Slovenijo, si je dal v spomin devetim zgodovinskim zmagam narediti prav posebno telesno poslikavo. Osemnajstletni Luka Dončić se je namreč odločil, da bo njegovo telo odslej krasila nova tetovaža, in sicer pokal, kakršnega so naši zlati fantje prinesli domov.

Fotografija njegove tetovaže se je pojavila na instagramu, a dejstvo je, da je niso ustvarili v španskem studiu Tatuajes Las Rozas, temveč je delo slovenskega tetovatorja Deana iz studia Laibach Ink. V španskem studiu so Luki pod pokal dodali le datum, saj v Sloveniji ni bilo časa za to.

Sicer pa to ni prva Lukova tetovaža. Na priprave letos poleti je namreč prišel s poslikavo na levi podlahti, kjer ima zapisan latinski izrek »Non desistas non exieris«, kar pomeni »Nikoli ne obupaj«.