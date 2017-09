FOTO: Ko se ljubita smučarka in smučar

Klemen in Ekaterina skupaj smučata in skupaj študirata. Foto: Drago Perko

Ljubezen ne pozna ovir in meja. Alpski smučar Klemen Kosi ima, to lahko mirno zapišemo, dve ljubezni – ena je NK Maribor, druga pa njegova ruska lepotička, smučarka Ekaterina Tkačenko. Za nogometni klub iz Maribora bi Klemen naredil vse. To dokazuje iz tedna v teden, ko pesni ode na račun štajerskih nogometašev. Včasih to stori tudi 2000, 3000 metrov nad morjem, posname pa ga njegov reprezentančni kolega Boštjan Kline.

Del Klemnovega srca, recimo, da večji del, pa je vsaj leto in pol posvečen 22-letni Rusinji Ekaterini. »Spoznala sva se na smučanju, kje pa drugje,« v svojem slogu pove Kosi. Iskrica je preskočila januarja lani, ko je prišla Elena (tako jo ljubkovalno kliče Klemen), imela je prosti dan, navijat za Klemna v Kitzbühel. Takrat sta se malce bolj spoznala, spoznavanje pa traja še danes, golobčka sta zaljubljena do ušes. »Dobro je, da sva oba iz istega poklica, pomagava in svetujeva si. Ona mi lahko pove, kako smučati tehnične panoge, jaz pa njej za hitre,« Kosi opozori na prednosti take zveze, ko se ljubita smučarka in smučar. Mimogrede: Ekaterina je specialistka za slalom, lansko sezono je zbrala osem nastopov, enkrat pa je z 28. mestom prišla do točk. Zdaj tudi skupaj hodita na fakulteto, Elena se je vpisala letos. Oba v Mariboru študirata ekonomijo in tako tudi na račun študija kako minuto ali uro več preživita skupaj. Elena je pogosto v Mariboru, saj imajo ruski smučarji in smučarke svojo bazo v Avstriji, zato se ne vrača domov v Moskvo, kamor je spomladi povabila Klemna.

»Njeni so me lepo sprejeli. A se nisva veliko zadrževala doma. Moskva je veliko mesto, en teden sem bil tam, zato sem želel videti čim več,« še pove nad rusko prestolnico očarani Klemen, ki ga v tej sezoni čaka nastop na olimpijskih igrah. Tja pa bi se rada prebila tudi Ekaterina.

