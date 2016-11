FOTO: Katanca je postavil za pult

Slovenski selektor Srečko Katanec ni le dober prijatelj igralca Branka Đurića - Đura, temveč tudi eden njegovih največjih oboževalcev. Marsikdo ne ve, da se je Katanec preizkusil tudi v igralskih vodah, saj je 2008. zaigral v Đurovem filmu Traktor, ljubezen in Rock'n'Roll, v katerem je ob Đuru glavno vlogo igrala njegova Tanja Ribič. Tisti z malce bolj ostrim očesom se spomnijo, da je Katanec v filmu stal za pultom trgovine z elektromaterialom. No, njegova igralska kariera še zdaleč ni tako uspešna kot nogometna, je pa dobrovoljni selektor svojo lepo ženo Romano odpeljal v Cankarjev dom, kjer je Đuro občinstvo znova nasmejal do solz. Katanec ni skrival iskric v očeh in naklonjenosti do svoje srčne izbranke, po predstavi pa sta skupaj pozdravila Đura in Tanjo.

