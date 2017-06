FOTO: Kar bo storil Slovenec, ni še nihče: Moja šibka točka je poslavljanje

BRNIK – Slovenski alpinist in alpski smučar z oznako najekstremnejši, Davo Karničar, se je danes z ljubljanskega letališča odpravil proti Pakistanu, kjer se bo predvidoma v sredini julija podal na vrh himalajskega osemtisočaka K2, z vrha katerega namerava kot prvi Zemljan sestopiti s smučmi, kar do zdaj ni uspelo še nikomur.

Karničarja so na pot proti Islamabadu pospremili družinski člani, žena z otroki, najožji krog prijateljev ter novinarjev. Karničarja iz Islamabada čaka še potovanje do Skarduja pod vznožjem gorovja Karakorum ter nato pot na goro in začetek priprav na najdrznejši projekt v njegovem življenju s postavitvijo baznega tabora in prilagajanjem na višinske himalajske razmere.

Slovo njegova šibka točka

»Moja šibka točka je od nekdaj poslavljanje, odhajanje in zavezovanje temu, da se pride nazaj, in danes ni nič drugače. Osnovna pomoč pri tem razmišljanju je tisto, kar je glavna misel, ki me spremlja zadnje leto in me bo spremljala naslednja dva meseca, torej, da si želim, da bo toliko dobrega vremena, da bo lahko dal najboljše od sebe. Seveda v take razmere, ki so vnaprej nemogoče, sem odločen, da ne bom silil. Zraven tega je ena velika olajševalna misel, ena taka tolažba, saj navkljub vsemu vidim, da je veliko ljudi, ki iskreno privoščijo, da 'rata' tisto najvišje, torej priti nazaj domov,« je pred poletom, med čakanjem na oddajo prtljage, v vrsti kot vsi ostali potniki, povedal Karničar.

Eden najekstremnejših smučarskih podvigov v zgodovini alpinizma in smučanja

Karničar s skupinico novinarjev, fotografov in snemalcev je predstavljal nenadejano senzacijo za vse, ki so se znašli na letališču in odpravljali na pot ter se spraševali, komu je namenjen ves ta medijski cirkus. Enotna ocena je bila, da bržkone športniku, tudi vprašanja so bila športna in so se nanašala na formo in priprave. »Vse te sila važne pa vendarle obrobne stvari so optimalne. Kar se tiče priprav in opreme, sem super pripravljen, zavedajoč se, da bom drobna smetka, ki rabi še kakšno bistveno večjo pomoč, da bom vso to super pripravljenost lahko dokazal,« je po noči, ki je bila namenjena zlaganju stvari v potovalko in malo manj spanju, dejal Karničar.

»Plan je paziti nase, pa opraviti tisto, za kar grem na pot. Na začetku me čaka bolj monotoni del, Islamabad, Skardu, iz Skarduja najbrž deset dni do baze, potem pa začetek dela na gori, prvi, drugi in tretji višinski tabor, ki bodo med seboj čim bolj povezani zaradi možnosti umika, hitrega pristopa nazaj na višino nad 7000 metrov, potem pa ... Stisnite pesti, da bo vremenske luknje vsaj pet dni, da bo sonček, brezvetrje, na vrhu odsmučamo in hitro nazaj domov,« je strategijo, kako se bo lotil enega najekstremnejših smučarskih podvigov v zgodovini alpinizma in smučanja, razkril Karničar.

Štiriinpetdesetletni vrhunski alpinist doma z Jezerskega je kot prvi človek smučal z najvišjega vrha sveta, Mount Everesta. Od tega podviga je že 17 let. Leta 1995 je z bratom Drejcem prvi smučal z vrha Anapurne. Zdaj bo poskušal smučati neprekinjeno z vrha druge najvišje gora na Zemlji, ki se pne 8611 metrov nad gladino morja. Neprekinjeno smučanje pomeni, da bo Karničar smučal brez snemanja smuči in brez spuščanja ob vrvi.

Poleg Karničarja se je danes na pot odpravil še alpinist Boris Repnik, zdravnik Nejc Kurinčič in novinar David Stropnik, ki bo poskušal podvig zabeležiti s sliko in z besedo, pa se jima bosta pridružila julija. V odpravi bodo še štirje alpinisti iz Pakistana, trije od teh imajo že izkušnje s plezanjem na K2, himalajskega očaka, ki leži v Kašmirju na meji med Pakistanom in Kitajsko in se ga drži sloves neosvojljivega in smrtonosnega. Na skalnato piramido K2, kot edinega od osemtisočakov, še nihče ni opravil zimskega vzpona. Karničar namerava s smučmi premagati tudi zloglasno 'ozko grlo' Bottleneck, skoraj vertikalni prehod na višini 8350 metrov.

Zloglasni K2 je druga najvišja gora na Zemlji. Foto: Reuters

Slatnarjeva inovacija

Karničar, ki je presmučal tudi vrhove vseh sedmih celin, se bo projekta SKI K2 lotil z novimi revolucionarnimi zložljivimi turnimi smučmi, ki so jih strokovnjaki begunjskega Elana prav za ta namen razvili v sodelovanju s Slovensko vojsko. Od Karničarja se je danes na ljubljanskem letališču poslovil tudi podjetnik in smučarski inovator Peter Slatnar, ki se je v pretekli sezoni proslavil s skakalnimi smučmi, s katerimi so leteli slovenski orli na čelu s Petrom Prevcem. Slatnar je v sodelovanju s Karničarjem poskrbel za izdelavo inovativnih vezi, ki so narejene tako, da bodo zdržale tudi najbolj skrajne pogoje na zemeljski obli.

»Po njegovih željah smo pripravili vezi. Davo ima ekstremne zahteve in potrebe in to mora zdržati. Tam so pogoji nad temi vsemi ostalimi pogoji. Vezi so bile preizkušene lani in letos in ga nima kaj skrbeti. Zdržale so pri vseh preizkušnjah, so se super obnesle in ni bojazni. Zdaj mu moram samo zaželeti, kar sem mu rekel ob slovesu, da se sredi avgusta vidiva na košnji trave na njegovem vrtu. Zdaj samo še čakamo, da to srečno naredi in mu podvig uspe kot prvemu. Iz sodelovanja z Davom bomo razvili turno vez, ki bo šla v prodajo tudi za vse ostale uporabnike turnega smučanja,« je dejal Slatnar.

Na K2 so se do zdaj povzpeli trije Slovenci, Zvonko Požgaj in Viki Grošelj v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, zamejski Slovenec Roman Benet pa skupaj z ženo Nives Meroi leta 2006.