FOTO: »Jokala sem že, ko se je spustila po progi«

ST. MORITZ – »Res sem ponosna nanjo,« je dejala Darja Črnko v odzivu, ko je Ilka Štuhec postala svetovna prvakinja v smuku.

Smukaška preizkušnja je bila za celotno Ilkino ekipo pravi čustveni vrtiljak. Na podelitvi cvetja je Ilka ob poslušanju slovenske himne jokala. Prve solze je sicer potočila že pred tem, ko je postalo jasno, da na vrhu ni več smučarke, ki bi jo lahko ugnala. A ni jokala le Ilka, Anja Šešum je priznala, da je jokala že, ko se je Ilka spustila po progi.

Čutili so pritisk

V odzivu za RTVS je Ilkina mama, ki je tudi njena serviserka smuči, dejala, da so nestrpno pričakovali nastope ostalih tekmovalk. »Okoli številke 19 je postalo jasno, da je svetovna prvakinja. Dobro je kazalo že, ko je prišla dol.«

Črnkova je spregovorila tudi o pritisku in tem, kako se je ekipa z njim spopadla. Priznala je, da so v St. Moritz prišli z napačnim pristopom. »Verjetno malo narobe. Rekli smo, da gremo tekmo po tekmo, potem pa je bila taka gneča, toliko se je dogajalo. Bilo je tako naporno, kot ne pomnim,« je opisala teden. Priznala je še, da je bila v ekipi najbolj živčna, »drugi tega niso priznali. Ves čas sem hodila gledat, ali je s smučkami vse v redu.«

»Kapo dol«

Ilkina kineziologinja in njena pomembna članica ekipe je dejala, da so poskušali odmisliti vse medalje, a to je bilo težko. »Včeraj zvečer je bilo malo pestro, smo se morali pogovoriti, zjutraj je že bilo vse po starem,« je dejala in potrdila, da je bilo danes čutiti malo nervoze. »Kapo dol, kako je to prenesla.«

Priprave na tekmo pa so vseeno danes potekale nekoliko drugače kot običajno. »Danes je bilo vse skupaj malo bolj tiho. Bilo je manj govorjenja, manj smejanja. Verjetno je čutila pritisk,« je še dodala Šešumova.