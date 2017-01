FOTO: Je Peter Prevc besen? Tako jih je stisnil

Novoletna turneja je za našega orla Petra Prevca v primerjavi z lanskim letom povprečna. Na zadnjo tekmo v Bischofshofnu je močno vplivalo tudi vreme, ki jo je omejilo na eno samo serijo, skakalci pa so morali na svoje skoke čakati kar nekaj časa.

To je občutil tudi naš šampion in na facebooku delil fotografijo, ki jo je pospremil s komentarjem v angleščini. Zapisal je, da je bil to dan za čakanje in da vreme ni vedno naklonjeno vsem tekmovalcem.