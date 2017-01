FOTO: Ilka tik pred Zlato lisico presenetila v Mariboru

MARIBOR – Tik pred startom letošnje Zlate lisice, na kateri sicer vsi z nestrpnostjo pričakujemo našo najboljšo smučarko Tino Maze, je mariborsko javno podjetje Marprom izkoristilo za srečanje s smučarko, ki prihaja iz mesta in je s svojimi vrhunskimi dosežki zaznamovala letošnjo smučarsko sezono, Ilko Štuhec.

Ilki in humanitarnemu društvu UP-ornik so želeli podariti po tisoč evrov, a jih je Ilka presenetila in svoj tisočak prepustila društvu UP-ornik. Takole je dejala: »Tekmovalno smučanje je povezano z visokimi stroški in pogosto se moramo tudi vrhunski športniki spopadati s pomanjkanjem denarja. Podobno, kot se mi borimo za boljše razmere, pa se morajo nekateri ljudje boriti za sredstva, ki jim omogočajo preživetje. Donacijo sem zato z veseljem odstopila dobrodelnemu društvu.«