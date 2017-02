FOTO: Ilka Štuhec v seksi izdaji je jokala

V štajerski prestolnici so v ponedeljek zvečer razglasili najboljše športnike Maribora za leto 2016. Presenečenj seveda ni bilo, saj so slavili smučarja Ilka Štuhec in Boštjan Kline, NK Maribor in ženski odbojkarski klub Nova KBM Branik.

Seveda je veliko pozornosti požela svetovna prvakinja, ki je spet dokazala, da se zna urediti v pravo damo, med sedenjem v prvi vrsti polne dvorane pa je potočila tudi solzo.

Verjamemo, da solzo sreče.