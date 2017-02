FOTO: Ilka Štuhec po zmagoslavju spregovorila o prihodnosti

MARIBOR – Mariborčanke in Mariborčani ter bržkone tudi smučarski navdušenci od drugod so se danes na Trgu Leona Štuklja poklonili novi svetovni prvakinji v smuku, 26-letni Ilki Štuhec. Trenutno najboljša slovenska alpska smučarka je pozdravila someščane, teh se je zbralo približno 5000, a se kljub slavju že ozrla na nadaljevanje sezone.

Mestna občina Maribor je danes skupaj z javnimi podjetji in zavodi priredila sprejem svetovni prvakinji Ilki Štuhec. Na osrednjem trgu v Mariboru se je zbrala velika množica, nekaj prostora je bilo samo v zadnjem delu prizorišča. Ob zvokih slovite Simply the Best v izvedbi ansambla Karneval band in šaljivih moderatorjev reporterja Milana, je Štuhčeva na oder prispela s približno enourno zamudo, kot se za zvezdnice spodobi, in s skokom ter mahanjem pozdravila obiskovalce.

Prireditelji, na čelu z javnimi občinskimi podjetji, so ji poklonili ček za 5000 evrov, velikansko čokolado Tete Fride s silhueto Ilkinega smukaškega skoka, sliko, kjer sta upodobljeni z mamo Darjo Črnko, niso pa je pozabili niti pri Olimpijskem komiteju Slovenije, čestital ji je podpredsednik Tomaž Barada, pa župan Andrej Fištravec, predstavniki lokalnega smučarskega kluba ASK Branik, Športna zveza Maribor ...

»Vesela sem, da celotno mesto diha z mano, me spodbuja, navija, zdaj vidim, da sem naredila nekaj velikega. Sprejemi si sledijo, upam, da bomo še imeli kakšno priložnost v tej sezoni. Še naprej grem s tekme na tekmo, bomo videli. Obveznosti je še vedno ogromno, zdaj še več. Po Zlati lisici nas ni bilo do zdaj, v sredo gremo spet naprej, ne bo nas prihodnje štiri tedne vse do konca sezone. A se kljub vsemu veselim nadaljevanja,« je dejala šampionka. Ne skriva, da ima do konca visoke ambicije, smukaški globus se ji nasmiha. »Ob vsem tem sem mirna, kolikor sem lahko. Vem, česa sem sposobna, zaupam si, z veseljem grem na naslednje tekme.«

Za Štuhčevo je sicer sanjska sezona. Odprlo se ji je že decembra, ko je dobila tri smuke in alpsko kombinacijo. Uspešna je bila tudi zadnji konec tedna pred SP, ko je osvojila še tretje mesto na smuku in zmagala na superveleslalomu.

Za dosežke Štuhčeve so zaslužni tudi člani njene male samostojne ekipe, v kateri so njena mama, trener Grega Koštomaj in kineziologinja Anja Šešum. Štuhčeva je z uspehom v Švici postala tretja Slovenka v zgodovini z zlato medaljo na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju, po Mateji Svet in štirikratni nosilki zlatih kolajn Tini Maze.

Poleg St. Moritza so z zlatimi črkami v zgodovino slovenskega alpskega smučanja vpisani še Vail in Beaver Creek z letnicama 1989 in 2015, Schladming 2013 in Garmisch-Partenkirchen 2011.

Za Slovenijo je Štuhčeva osvojila šesto zlato na SP v alpskem smučanju. Štiri naslove ima Tina Maze, naslov in skupno pet kolajn pa Mateja Svet. Kolajne so osvojili še Boris Strel, Bojan Križaj, Tomaž Čižman, Mitja Kunc, Nataša Bokal in Urška Hrovat.