FOTO: Huda nesreča letala Cristiana Ronalda

Letalo Gulfstream G200, ki ga je nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo pred letom dni kupil za dobrih 15 milijonov, se je ob ponedeljkovem pristanku na barcelonskem letališču El Prat grdo poškodovalo. Ob pristanku se je namreč uničila pristajalna oprema, zaradi česar je letalo zdrsnilo.

Na srečo Ronalda ali članov njegove družine v tistem trenutku ni bilo na krovu, pilot pa naj bi utrpel le lažje poškodbe.

Priče pravijo, da so reševalne in gasilske ekipe nemudoma prihitela na kraj, za kratek čas pa so zaprli tudi pristajalno stezo, poroča Mirror.