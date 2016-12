FOTO: Ganljivo sporočilo nesrečnemu skakalcu pustil tudi Prevc

Novica, da je bil smučarski skakalec Ernest Prišlič udeležen v hudi nesreči in je zdaj v UKC Ljubljana v umetni komi, je prizadela svet smučarskih skokov. Zdravstveno stanje talentiranega skakalca, ki je spomladi v Planici poletel do dolžine kar 246 metrov , naj bi bilo sicer stabilno.

Nanj so se spomnili tudi v ekipi in njeni člani so razumljivo pretreseni. V strokovnem štabu reprezentance so se odločili, da bodo priprave na novo sezono celinskega pokala, ki se sicer začne v petek v Vikersundu, začasno prekinili.

Ob tem pa lahko na spletu najdemo tudi sporočila, ki mu jih pišejo skakalci in navijači, novica odmeva tudi po tujih medijih. Cene Prevc, brat Domna in Petra, ki kraljujeta v svetovnem pokalu, je zapisal, da življenje ni vedno pošteno.

Spodaj si lahko ogledate, kaj mu sporočajo tudi drugi. Še posebej lepa je gesta B-ekipe, ki mu je takole, prek spleta, poslala veliko srce.

Iz B-ekipe, katere član je Prišlič, so sporočili, da mu podarjajo velik srček in veliko norveške ljubezni.

Takole je Prišlič marca letel v Planici:

Skakalni as Robert Kranjec, ki zaradi poškodbe trenutno ne nastopa, mu je zaželel vso moč tega sveta.