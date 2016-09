FOTO: Gajsermanija v Timovih krajih

MAKOLE – Ta četrtek, 15. septembra, bodo Makole središče sveta. Morda malce pretiravamo, a daleč od resnice nismo. Več kot 5000 obiskovalcev pričakujejo v občini, ki ima skupno 2020 duš. Na ta lep konec Slovenije, na prag Haloz bodo številni romali, da bi videli 20-letnega motokrosista, čudežnega fanta Tima Gajserja, mu stisnili roko, mu zaploskali. Navijači, podporniki, sosedje, šola, župan in župnik so v nizkem startu, da pozdravijo šampiona, novega svetovnega prvaka v motokros v razredu MXGP. Pa saj vsi komaj čakajo, da pride. V občini vlada prava gajsermanija.



Steklen pokal



»Tim je krasen fant, ostal je skromen in prijeten,« nam pove ravnateljica OŠ Anice Černejeve Makole Silvestra Samastur. Tretje leto je na tej funkciji, prej je poučevala zgodovino in geografijo. Tim je bil njen učenec od 4. razreda. »Bil je zelo priden in vesten učenec. Bil je preprost človek. O svojem športu in dosežkih ni govoril. Nihče ni vedel, kako trdo trenira in koliko se odreka,« nadaljuje ravnateljica. Nanj so postali pozorni, ko je v šolo prinesel steklen pokal. Sošolcem in sošolkam ga je pokazal, potem pa so ga zaklenili v pisarno, da se ne bi poškodoval. »Sošolci so ga imeli radi, z nekaterimi je še do danes ohranil pristen stik,« pravi naša sogovornica, ki pohvalil Tima, da je vedno rad zastopal barve šole – pa naj je bilo pri smučanju ali nogometu.



Zapestnice in copati



Danes je njihov junak in vzornik. Tudi ravnateljica je njegova velika privrženka, za naš obisk si je nadela rumeno obleko – rumena je zaščitna barva Gajserja. Z družino je šla ravnateljica tja do Lombardije, da je svojega nekdanjega učenca videla dirkati v živo, veliko pozornosti pa svojemu slavnemu in znanemu rojaku namenijo v šoli. Lani so pripravili posebno razstavo. Devet oddelkov (šola bo slavila 140. rojstni dan, premore 139 otrok) je izdelalo devet mozaikov, motiv pa je bil prav Tim, ki se je z veseljem udeležil odprtja razstave. Bil je vesel, saj je hkrati potekala tudi predaja ključa med 9. in 8. razredom. Sam tega ni doživel, saj je bil v času slovesa od osnovne šole in valete na dirki v Veliki Britaniji.

