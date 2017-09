FOTO: Dončićeva mama navijala za hokejske zmaje

Hokejisti Olimpije so to poletje odprli novo poglavje po finančnem fiasku HDD Olimpije, ki je izgubila mesto v razširjenem avstrijskem prvenstvu – ligi EBEL. Prenovljeni hokejski zmaji pod vodstvom nekdanjega kapetana ekipe in slovenske reprezentance Tomaža Vnuka začenjajo novo zgodbo v prav tako mednarodni alpski ligi. Moštvo sestavljajo sami domači fantje, po klavrnem začetku sezone, ko so izgubili pokalni finale z večnimi tekmeci z Jesenic in potem še uvodni tekmi v alpski ligi, se jim je le odprlo. V Tivoliju so prepričljivo (6:1) premagali italijansko ekipo Fassa.

K boljši in učinkovitejši igri je zagotovo pripomogel tudi obisk Mirjam Poterbin, mame košarkarskega zvezdnika Luke Dončića. S spremljevalcem Borisom Požegom - Piksijem, ki je velik hokejski navdušenec, je Mirjam pozorno spremljala dogajanje na tivolskem ledu, prav gotovo pa ji je bilo toplo pri srcu, ko so navijači zmajev vneto vzklikali tudi ime njenega sina.