FOTO: Domen in Peter Prevc: boljši od brata tudi pri puncah

Vse, kar je za Suzy napovedala naša jasnovidka in intuitivna terapevtka Elena o bratih Prevc, se je že s prvo tekmo nove sezone začelo uresničevati. Peter in Domen sta konkurenci sporočila, da se ju še zlahka ne bodo znebili, mlajši pa je starejšemu sploh prvič v svoji karieri pokazal hrbet. V skupnem seštevku je že pred slavnim orlom, pobrskali pa smo med njunimi oboževalkami in ugotovili, da ga tudi na tem področju Domen prekaša.



Pravljica družine Prevc se nadaljuje v velikem slogu. Kadar na vrh ne uspe enemu bratu, ga nadomesti drugi in na otvoritveni tekmi je z odliko opravil najmlajši od fantov, Domen. Ne samo da je sedemnajstletni najstnik najbolj navihan od trojice, ampak je pravi magnet za dekleta. Ta stojijo v vrsti, da bi se z mladeničem fotografirala ali ga vsaj videla od blizu. Skakalcu sicer laska pozornost nežnejšega spola, vendar smo izvedeli, da resne punce še nima. Menda ni časa, ker vse leto pridno trenira in svojo energijo raje usmerja v lovljenje Petrovih rezultatov. Pero mišica je, kot se za pravega šampiona spodobi, sila priljubljen pri oboževalkah, vendar ga te zaradi njegove dolgoletne zveze z Mino Lavtižar ne upajo tako neposredno ogovarjati. Povsem drugače je pri Domnu, po besedah deklet najbolj prikupnem bratu Prevc. Ljubezenska sporočila in navdušeni pogledi so stalnica, kljub številnim komplimentom z vseh strani pa ostaja skromen, med reprezentančnimi kolegi za to še bolj priljub- ljen, saj nanje ne gleda zviška, četudi ima bistveno boljše rezultate od večine. Glede deklet je prepričan, da te lahko napačna ljubezen hitro odvrne od začrtane poti, zato je pri izbiri resne partnerice zelo pazljiv.

