FOTO: Čustveno: razkrito, kdo je deček, ki je pospremil na zelenico Ronalda

Não encontro palavras para descrever esta imagem ...duas gerações numa foto e duas das pessoas que mais amo na vida ...um dispenso apresentações o mundo inteiro sabe quem é e o que representa na minha vida e na minha existência sangue do meu sangue meu irmão meu amor puro ...o outro o meu pequenino carne da minha carne meu filho querido ,filho este que pode estar com o tio onde e quando quiser mas como tantos meninos ama futebol e quer ser igual ao tio e óbvio vê no tio o seu grande ídolo e hoje realizou um sonho subir ao relvado com o seu único e real exemplo de luta e dedicação pelo que faz e segue os exemplos do tio com concentração e persistência ,mas existe alegria maior que isto ??meu deus tou tão feliz e babada meus dois amores minhas vidas ..este momento vai ficar com toda a certeza do mundo guardado no coração do meu pequenino e no meu também para toda a vida ...obrigada ao Sporting obrigada ao meu mano e obrigada a Deus por me deixar existir para assistir a estes momentos... #deus no comando

