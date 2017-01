FOTO: Bojan Križaj: nekoč med količki, danes med luknjami

V torek, 3. januarja, je naš nekdanji smučarski as Bojan Križaj, ki je kot prvi Slovenec zmagal na tekmi svetovnega pokala v Wengnu leta 1980, praznoval 60. rojstni dan. O sebi ni nikoli rad govoril in tako ostaja še danes. O smučanju je malce zgovornejši. »Še vedno se spomnim svoje prve, pionirske zmage, in čeprav je smučanje danes precej drugačno, ob spremljanju tekem še vedno začutim adrenalin v telesu,« je povedal slavljenec. Ob jubileju so mu voščili tudi njegovi otroci. V prvem zakonu z ženo Barbaro so se mu rodili štirje – hči Andreja in sin Boštjan, priznani bioenergetik, ki dela tudi v ekipi slovitega Zdenka Domančiča, imata že družini in otroke, Martin in Meta sta najstnika. V drugo se je poročil s sestrično nekdanje žene, Špelo Žle, imata pa enega otroka. Nekdanji smučar, ki živi v Tržiču, danes najbolj uživa v golfu, igra pa tudi tenis in kolesari.

