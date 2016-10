FOTO: Blaž Grad in Laura Stauber zmagala na 10 kilometrov

LJUBLJANA – Slovenska atleta Blaž Grad in Laura Stauber sta zmagala na 10 km na Volkswagen 21. Ljubljanskem maratonu. Grad je v izenačenem boju v finišu s časom 31:44 za dve sekundi ugnal Mateja Šturma (31:46) in po lanskem drugem mestu prišel do svoje četrte ljubljanske zmage in se na 10 km po zmagah na čelu izenačil s Sonjo Roman.

Tretji je bil triatlonec Matevž Planko (31:58), ki je v soboto slavil na srednješolskem teku. Med tekačicami je bila odločitev znana že veliko pred ciljem. Laura Stauber je s časom 37:14 za več kot minuto in pol ugnala Tino Česnik (38:53), tretja je bila Tina Kozjek (39:12).

Teka na 21 in 42 kilometrov se bosta začela ob 10.30, že deset minut prej pa bo start paraplegikov in rolkarjev.