FOTO: Bi prepoznali znanega slovenskega športnika?

Leta 1961 je na tekmi proti Sovjetski zvezi dobil močan udarec v glavo. Še nekaj let po tistem je imel težave z zobmi, z igralcem Armenakom, ki ga je udaril, sta postala prijatelja.

17. aprila 1965 se je poročil. Zaradi poroke so prestavili prvenstveno tekmo proti Crveni zvezdi. »Zmagali smo, igral sem dobro, čeprav smo slavili na poroki do treh zjutraj.«

Odraščal je v Mariboru. Sestri sta pokojni, deset mlajši brat je zobozdravnik. Očetovo smrt je prenesel brez travm, mati je prevzela vlogo glave družine. Pustila je službo, bila je intelektualka in ženska, ki je vse izpeljala na miren način.

Študiral je na fakulteti za šport, a je moral leta 1956 na pettedenske priprave z reprezentanco. Dekan Stepišnik ga je postavil pred dejstvo: ali bo prisoten na vajah ali bo igral košarko. Odločil se je in odšel z reprezentanco na Poljsko.

Olimpiji je dal najboljša leta, od 1956 do 1970, v tem času je hodil še v službo, moral pa je tudi v vojsko. Čeprav je bil na eno oko praktično slep, so mu v vojaško knjižico napisali, da je omejeno sposoben.

Legendarni košarkarski as Ivo Daneu je pred dnevi praznoval 80. rojstni dan. Mariborčan je v teh letih doživel marsikaj. Svojo življenjsko pot je začel v Mariboru, otroštvo sta zaznamovali očetova prerana smrt in izjemna vloga matere. Ivo se je hitro zapisal športu, najboljša košarkarska leta pa je dal ljubljanski Olimpiji. Na Štajersko še vedno rad zahaja. Ponosen je na svojo družino in dosežke na parketu, zaradi katerih je bil leta 2007 sprejet v Fibino košarkarsko hišo slavnih košarkarjev. V pestri karieri ga ni ustavil niti slab vid.

