Država športu jemlje kar dva milijona evrov

LJUBLJANA – Fundacija za šport (FŠO), ki je eden najpomembnejših virov za financiranje športa, bo 14. oktobra objavila razpis za leto 2017, ta pa bo potekal do 14. novembra. Slovenskim športnim organizacijam bo razdelila osem milijonov evrov, kar je kar dva milijona evrov manj kot lani. FŠO ima v zadnjih letih na voljo vse manj sredstev; lani je bilo na voljo 10,5 milijona evrov, predlani so razdelili 11 milijonov, še leto prej pa 11,7. V zadnjih treh letih je FŠO zaradi novega davka na srečke, ki je bil sprva v času hude finančne krize sprejet kot interventni davek, izgubil 1,2 milijona pri Športni loteriji in 1,7 milijona pri Loteriji Slovenije, kar je skoraj milijon evrov na letni ravni. Predsednica FŠO Katja Koren Miklavec je o predvidevanjih za leto 2017 že seznanila ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič in predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdana Gabrovca, vodstvo FŠO pa se bo sestalo tudi s predsednikom vlade Mirom Cerarjem. »Vsi, ki o tem odločajo, morajo stopiti skupaj, obenem pa se ne sme sprejemati odločitev, ki bi še zmanjševale sredstva za šport, kot se je zgodilo pri obdavčitvi srečk. Čeprav so nam sprva dokazovali, da ne bo vplivala negativno na šport, se je izkazalo povsem drugače. Športniki smo že v preteklosti dokazali in še dokazujejo, da dosegamo vrhunske izide v svetovnem merilu, zato upam, da bo tako tudi ostalo,« je dejala nekdanja alpska smučarka Koren Miklavčeva.



Čeprav bodo sredstva po njenih besedah zniževali po enakih odstotkih na vseh postavkah, bosta zaradi višine sredstev najbolj prikrajšana vrhunski šport ter šport otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski šport. Pozna se tako obdavčenje srečk, saj se včasih niti ne splača staviti, kot tudi položaj internetnih ponudnikov iger na srečo, ki pri nas ne plačujejo koncesijskih dajatev in jim obenem zaradi sedežev njihovih matičnih firm ni treba spoštovati slovenske zakonodaje in omejitev. Nihče pa ne zna povedati, kako to področje urediti oziroma, koliko manj denarja iz tega naslova dobi naša država. FŠO tudi ne bi smel biti glavni vir financiranja športa, čeprav smo v zadnjih letih rešili številne športne organizacije, zato so potrebni sistemski ukrepi, da bi izboljšali finančni položaj športa,« plat zvona bije Koren Miklavčeva, ki je še podrobenje pojasnila finančno zagato slovenskega športa: »Člani sveta fundacije smo že septembra na podlagi podatkov pretekle realizacije, trendov gibanja koncesijskih dajatev in predvidevanj obeh loterij ugotovili, da se lahko sofinanciranje slovenskih športnih organizacij, njihovih projektov, športnikov in objektov zmanjša za tudi 20 odstotkov na okrog osem milijonov. Če bi bilo slučajno na voljo več denarja, se bo razdelil v naslednjem obdobju. Toda v vseh zadnjih letih smo razdeljevali denar po optimističnem scenariju in zdaj rezerv ni več; že pred časom smo zaradi negativnih obresti razdelili prej vezana denarna sredstva. Če ne bo večjih odpisov ali nerealiziranih pogodb, tudi naslednje leto ne more biti v razpisu na voljo več kot osem ali osem in pol milijona evrov.«