Dragiću, Miliću in Boisi pomagal do zvezd

»Če bi danes sestavil all star ekipo Slovana, bi bila skorajda enakovredna slovenski košarkarski reprezentanci,« je ena od misli, ki jih je z nami delil danes 66-letni Janez Rajgelj, ki uživa v zasluženem pokoju v Kranju. Brez košarke ne gre. »Tako bi sestavil: na playu bi bila Goran Dragić in Jaka Lakovič, na dvojki bi se za mesto in minute tepli Zoran Dragić, Jaka Blažič in Jaka Klobučar, na krilo bi dal Emirja Preldžića, na štirico Jana Veselyja, Uroša Slokarja in Miho Zupana, na centra pa Gašperja Vidmarja in Mirzo Begića,« ponosno našteje Slovanovo elito, ki je pustila velik pečat ne le doma, temveč tudi v tujini!



Krave za odškodnino

»Mi smo bili rdeča armada, tako smo se v šali imenovali. Imeli smo neuklonljiv Slovanov duh. Povsod nas je bilo dovolj. Ponosen sem na to obdobje,« nadaljuje Rajgelj, ki je v svojem življenju počel marsikaj. Tudi kamion je vozil. To so mu večkrat metali pod nos, ko je prišel v košarko. V svet športa je stopil na svojevrsten, Rajgljev način. V Kranju je takrat živel Marko Milić, pravo čudo otroka košarkarja. Janez je slišal zanj. »Na ulici sem ogovoril Markovo mamo in se ji predstavil. Potem sem začel bdeti nad Markom. Bil sem pritepenec v košarko. Tako so gledali name,« se spominja začetkov in vsakodnevnih voženj Marka na treninge v Olimpijo in nazaj. Janez je bil tudi tisti, ki je za Marka uredil sponzorski avto. Kot nagrado, ko ga je preskočil na all star tekmi. Rajgelj je vmes našel še nekaj igralcev in jih pripeljal v Ljubljano – tudi Vladimirja Boiso in Malijca Samakeja Soumalio.

Direktor v Kopru Zadnjič je bil Rajgelj v slovenski košarki aktiven pred dobrim letom in pol, ko je na povabilo podjetja Sixt Primorska na noge postavil košarkarski projekt v Kopru. Verjel je, da bo to postal velik produkcijski center. A se je z lastniki konceptualno razhajal, zato je Koper zapustil. Pove pa, da so ga korektno plačali.

Prvi ga je nanj opozoril Lojze Milosavljevič, ki je Samakeja videl v mladi malijski reprezentanci, ko je igrala v Franciji. Glede na velikost, dolžino udov in gibanje je Milosavljevič ocenil, da bi bil lahko zanimiv košarkar. Pridobil je kontakt, celotno zadevo pa predstavil Rajglju, in ta je šel v akcijo. Malce težav je bilo, ker je bilo treba govoriti po francosko, a je le prepričal Samakeja, da je leta 1996 prišel v Slovenijo. »Olimpija je takrat plačala malo odškodnino, a je veliko pomenila v Maliju, kjer si takrat za ta denar dobil kar veliko krav,« pove Rajgelj. Čez nekaj let je obiskal družino, ki biva nekaj ur proč od mesta Bamako. »Starši niso vedeli, kaj je košarka, so pa bili ponosni na sina, tudi nekaj člankov so shranili.«



Podpora Goranu

Rajgelj je bil tudi tisti, ki je z močno asistenco trenerja Aleša Pipana v košarkarsko orbito izstrelil Gorana Dragića. Nanj ga je opozoril tedanji Goranov zastopnik Slavko Kotnik. Rajgelj si je ogledal eno od Goranovih tekem, ko je še igral za Ilirijo. Da Slovan spremlja Gogija, se je hitro razvedelo, hotela ga je tudi Olimpija, a je pristal na Kodeljevem. »Goran je pri 18 letih počel čudežne stvari v dresu Slovana, ki je takrat nastopal v zelo močni Ligi ABA. A ker je bil član malega Slovana, se teh njegovih mojstrovin ni poveličevalo. Še več: malo ljudi je prihajalo na naše tekme. A Goran je že takrat obetal,« Rajgelj spoštljivo govori o fantiču, ki pa je hotel iz Slovana v svet. Predčasen odhod v Španijo je dobil svoj tretji polčas na sodišču, a med Goranom in Janezom ni bilo zamer! Še več: Rajgelj je aprila 2007 postal direktor Olimpije, Dragića pa je Baskonia posodila v Murcio, kjer se ni naigral ...



»Marka Milića in Raša Nesterovića sem prosil, da mi pomagata in Gogija tako obdelata, da bo hotel na posojo v Olimpijo. To se je tudi zgodilo. Nad Goranovim prihodom je bil navdušen tudi trener Bečirovič.« Goran je bil košarki povsem predan. Rajgelj spomni na detajl iz leta 2006, ko si je zlomil roko. Po nekaj dneh je gips odstranil in že začel hoditi na trening. »Trener Pipan je preizkušal nekaj igralcev, Goran je vadil na stranskem košu po poškodbi. To je bil trening, kjer sta se Pipan in Dragić osebno spoznala. Oba z Alijem sva videla, kako Goran pogleduje proti košu, kjer so si igralci na preizkušnji hoteli zagotoviti mesto v ekipi. Pa me Aleš vpraša, kaj pa če bi Gorana videli na delu. Poklical ga je in mu rekel, ali bi lahko z njimi malce odigral ena na ena. Seveda bi, je odvrnil Goran. Po nekaj minutah je bilo vse jasno: Aleš mi je rekel, dovolj je, naj se Goran umakne na svoj koš, da nam ga ne polomijo! Janez, to je briljant!« Rajgelj ponovi Pipanove besede. Nista se zmotila!



Preveč samopromotorjev

Rajgelj je bil prav tako tisti, ki je hotel na vsak način v Ljubljani zadržati tudi Luko Dončića. To njegov oče Saša vedno iskreno prizna in poudari, da je bil res tisti, ki je za Luko ponudil več kot Real. A se je fant odločil, kot se je. Prav je ravnal. Upa in želi si, da uspe tudi Luki Dončiću. »Pa naj posluša samega sebe in Gorana Dragića, ne pa nasvete punce, mame, očeta ... Uspelo mu bo, če bo fizično in psihično trpel. Tak je vrhunski šport,« je neusmiljen Rajgelj, ki ga navdušujejo Lukova skočnost, igrivost, košarkarska domišljija ...



Nad stanjem v slovenski košarki pa ni tako navdušen. »Na tekme skoraj ne hodim. Pogosto nimam kaj videti. Strah me je, da je bila ta zlata medalja labodji spev slovenske košarke,« zaskrbljeno doda in se zaveda, da Košarkarska zveza Slovenije ne more dalati igralcev. »Zveza je naredila velik posel, ker prireja organizirane regijske treninge. V nasprotju s prejšnjo garnituro danes na KZS razumejo košarko, prejšnji so bili bolj veliki organizatorji in samopromotorji,« pristavi Rajgelj in opozori na številne košarkarske šole, ki bolj mislijo na lasten zaslužek kot resen trening.