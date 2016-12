Dopingirani ruski medved

Časi Sovjetske zveze niso minili.čeprav danes obstaja država Rusija, je sistematski doping v njihovem športu še vedno praksa. Vsaj tako, mi pa temu verjamemo, v drugem delu poročila, objavljenem v začetku meseca, ugotavlja kanadski odvetnik Richard McLaren. Ker Mednarodni olimpijski komite, sicer okostenela organizacija starejčih funkcionarjev, le kaže znake življenja, je MOK v povezavi z dopinškimi prekrški začel disciplinski postopek proti 28 ruskim športnikom, ki so nastopili na zimskih olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju, ni pa razkril imen. Preiskovalec Svetovne protidopinške agencije Wade, se pravi McLaren, je dal analizirati 95 vzorcev ruskih športnikov iz Sočija in jih izročil Moku. Kar pri 28 so tudi ugotovili in dokazali zlorabo nedovoljenih sredstev in manipuliranje z vzorci. Da pa drugi zimski športniki zdaj pihajo od jeze, pove dejstvo, da je med temi dopinškimi grešniki kar dvanajst takšnih Rusov, ki so v Sočiju osvojili kolajne. Richard McLaren sicer vse začini z besedami, da je bilo v ruski program sistemskega dopinga, ki ga je vodila in spodbujala država, vključenih več kot 1000 ruskih?portnikov.



Najglasnejši pri pozivu na ruski bojkot je biatlonski zvezdnik Martin Fourcade. Izvršilni odbor Mednarodne biatlonske zveze IBU je tako na izredni seji, upoštevaje najnovejša dopinška razkritja, Rusiji tudi odvzel organizacijo tekem svetovnega pokala v biatlonu prihodnjega marca, od 9. do 12., v Tjumnu. Poleg tega je Rusija ostala brez mladinskega svetovnega prvenstva prihodnje leto v Ostrovu. Nadomestno mesto obeh gostiteljev bodo sporočili pozneje. Iz IBU so še sporočilii, da bodo sprožili preiskavo 29 domnevnih ruskih kršiteljev, tudi ti so neznani. Dvema so že izrekli zač asni suspenz.



Ruski predsednik Vladimir Putin pa je včeraj javno zanikal, da bi se ruska država kadar koli vpletala v uporabo prepovedanih sredstev. Putin je sicer navrgel, da ima Rusija, tako kot še nekatere države, resda težave s športniki, ki si do boljših izidov pomagajo s prepovedanimi poživili, a da ti nikoli niso bili deležni državne podpore. Številne države imajo težavo z dopingom in moramo narediti vse, kar je v naši moči, da težavo uspešno rešimo, je dejal ruski predsednik in dodal, da Rusija v boju proti dopingu tesno sodeluje tako z Mednarodnim olimpijskim komitejem kot s Svetovno protidopinško agencijo.