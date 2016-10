Dolenjski Jože ima več kot 300 dresov

Eni zbirajo znamke, drugi značke, junak naše tokratne zgodbe pa rokometne drese. »Točno 315 jih ima v tem trenutku obešenih,« ponosno (pa to sila upravičeno) pove 39-letni Jože Jeraj. Cenjeni krovec iz Stične ima rad svoje delo, še raje pa rokomet, ki ga je svojčas tudi igral. Bil je član regionalnega ligaša Sviš Ivančna Gorica, največkrat na mestu krožnega napadalca. Po sedmih letih je uvidel, da vrhunski igralec ne bo. Šel je za sodnika, danes sodi dekletom in mlajšim selekcijam, dobro mu gre. Sodniški prijatelj iz Celja pa ga je navdušil še nad zbiranjem dresov.



Na naslovnici NY Timesa



Led je prebil z dresom nekdanjega slovenskega reprezentanta Ognjena Backovića, Jožetu ga je podaril igralčev brat. »Malce je treba prositi in nagovarjati igralce. Pa saj zdaj je vse že utečeno. Vedo, da zbiram. Nekateri kar sami komaj čakajo, da mi po sezoni dajo dres. Druge pa prosiš in prosiš, pa se jih ne prime,« opiše, kako zbira drese. Res pa je, da ga eni dajo lažje, drugi malo manj. Da se je glas o zagretem zbiralcu uspešno razširili po rokometnih krogih, so poskrbeli tudi rokometaši Miha Zarabec, Staš Skube in Klemen Ferlin, ki so prišli na Jožetov dom in si v živo ogledali častitljivo zbirko. Podoben hobi kot Jože ima tudi njegov kolega Slavko Kolar, ki pa ni mogel v Rio de Janeiro, zato mu je Jože v duhu pravega tovarištva prinesel nekaj značk.



Jože je takšne vrste rokometni navdušenec, da reprezentanci sledi na velika tekmovanja. Zato ni manjkal v Riu na olimpijskih igrah, tam pa je bil s še tremi prijatelji Gašperjem, Aljažem in Žigo; dva sta iz Trebnjega, eden s Čateža pri Trebnjem, Jože pa brani barve Stične. »Navijali smo tako dobro in opazno, da smo prišli na naslovnico New York Timesa,« se pohvali Jože, ki pa je s svojimi tremi Dolenjci bodril tudi preostale športnike. Najbolj jih je bil vesel Bojan Tokić, ki se jim je po zadnji tekmi oddolžil in jim skoraj razdal svojo olimpijsko opremo.

