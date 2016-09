Dobrodelno v Domžalah

Po poletnih počitnicah Športno-humanitarno društvo Olimpiki iz Ljubljane nadaljuje svoje poslanstvo skupaj z nogometno ekipo Velikani slovenskega športa. Po uspešno izvedenih in v dober namen odbrcanih tekmah v Slovenj Gradcu, Izoli, Murski Soboti, Mariboru in na Jesenicah bodo tokrat v petek, 30. septembra, od 19. ure igrali v Domžalah. V Hali komunalnega centra se bodo pomerili s t. i. Domžalsko izbrano vrsto. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena Osnovni šoli Roje. Da bo dogodek pravi, so moči združili Občina Domžale, Zavod za šport in rekreacijo Domžale ter Humanitarno društvo Olimpiki, k sodelovanju so pristopili še NK Domžale, KK Helios Suns, NK Radomlje in PK Miki. »V zadnjih 10, 15 letih smo dokazali, da smo mesto priložnosti, mladosti, kulture in športa. Zdaj pa se je ponudila možnost, da organiziramo dobrodelno tekmo. Vesel sem, ker bomo igrali v Domžalah, kjer se vsake stvari lotimo resno in profesionalno. Tudi v primeru te tekme je bilo tako,« je uvodoma zbrane pozdravil domžalski župan Toni Dragar. »Vsaka odigrana tekma ali uspešno izpeljana akcija nam daje velik zagon za naslednje dogodke. Z našim društvom že dve leti intenzivno pomagamo otrokom,« je dejala predsednica Športno-humanitarnega društva Olimpiki Nataša Kadunc, ki je hvaležna vsem športnim legendam, ki se z navdušenjem in veseljem vsakič znova odzovejo vabilu. Kadunčeva je spomnila tudi, da je pred skoraj 30 leti v Domžalah igrala zlata selekcija pod taktirko Toneta Fornezzija - Tofa. Takrat so premagali ekipo TV Ljubljane, 14:7 je bilo, Ivo Daneu pa je kljub poškodbi zabil štiri gole.



Eminentna druščina



Selektor Vili Ameršek, ki vodi ekipo Velikanov slovenskega športa, nima težav s sestavo ekipe za turnirje. Igrali bodo Goran Jagodnik, Marinko Galič, Primož Ulaga, Tomaž Klemenčič, Rok Tamše, Aleš Čeh, Sašo Udovič, Ermin Šiljak, Tomaž Vnuk, Đoni Novak, Pero Lovšin, Dejan Zavec, Miran Pavlin, Jani Klemenčič, Dejan Kontrec in Marko Simeunovič. Na drugi strani pa bodo v Domžalski izbrani vrsti, ki jo bo vodil župan Toni Dragar s pomočnikom Urošem Slavincem, Teja Gregorin, Klemen Bauer, Andraž Mrak, Dejan Djurovič, Janez Strajnar, Simon Rožman, Jure Močnik, Andrej Hauptman, Uroš Juračič, Uroš Križanič, Marjan Bolhar, Aleš Klavžar, Nik Zupančič, Igor Barukčič, Jernej Damjan, Gregor Kosec in Marko Lunder. Tekmo bo z začetnim udarcem odprl nekdanji direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Janez Zupančič. Glavni sodnik tekme bo Drago Kos. Vstop na dogodek je brezplačen, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki. Ker je število mest v Športni dvorani Domžale omejeno, so na voljo vabila, ki jih lahko prevzamete v NK Domžale (NK Bar), KK Helios Suns (Športna dvorana Domžale) in v PK Miki. Dobrodošli v Domžalah. V petek zvečer. Za dober namen.