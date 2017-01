Do olimpijske medalje s strgano križno vezjo

V prvih dneh lanskega julija 25-letni judoistki Ani Velenšek ni bilo do veselja. Na trening kampu v katalonskem Castelldefelsu si je poškodovala koleno. Močno. V levem kolenu se je strgala sprednja križna vez, notranja stranska vez pa je bila le natrgana. Vrag je vzel šalo. Vse skupaj se je zgodilo le dober mesec pred nastopom na tekmi njenega življenja, olimpijskih igrah. Solze in bolečine so zaznamovale delo v Kataloniji, a časa za obup ni bilo. Tega ni dovolil njen trener, judoistični strokovnjak Marjan Fabjan, trener, ki, tako pravijo, vidi v dušo svojih tekmovalk in tekmovalcev. Ani je jasno povedal, da se ne sme predati, da so igre tu, nanje pa potuje po medaljo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«