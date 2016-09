Davidu je življenje rešila žoga, ki ga je udarila v glavo

Komur je v glavo že kdaj priletela nogometna žoga, najbrž ve, kako lahko to boli. Za enega od danskih navijačev pa se je prav tak dogodek izkazal za enega najsrečnejših v življenju.

David Nielsen, navijač danskega kluba Brøndby, je pred nekaj več kot enim mesecem med ogrevanjem pred danskim derbijem dobil v glavo žogo, ki jo je sprožil napadalec Kamil Wilczek. Res je, da se ta nogometaš v tistem trenutku ni posebno izkazal, se je pa dogodek toliko bolje končal za navijača. David je po udarcu omedlel, na pomoč so mu prihiteli drugi navijači in reševalci.

V bolnišnici pa so med pregledom ugotovili, da ima na možganih tumor v začetnem stadiju. Takoj so ga začeli zdraviti, kmalu pa se je iz bolnišnice javil z ganljivim zapisom: »Lep pozdrav vsem. Ime mi je David in sem navijač, ki ga je pred tekmo med Brøndbyjem in Københavnom poškodovala žoga. Rad bi se zahvalil zdravnikom, reševalcem in navijačem, ki so pritekli k meni, saj mi je hiter odziv rešil življenje. Ne morem opisati, kako sem vam hvaležen. Izkazalo se je, da imam možganski tumor, ki ga ne bi odkrili, če me Wilczek ne bi zadel v glavo, hvaležen sem tudi njemu. Okrevam po operaciji. Večno vam bom vsem hvaležen.«