Čustvena Tina Maze spregovorila

LJUBLJANA – Dokončno slovo Tine Maze od profesionalnega smučanja je marsikomu seglo do srca. Svoje čustvene trenutke pa v teh dneh očitno doživlja tudi Črnjanka sama. Na facebook profilu Team to aMaze je objavljena zahvala trenerju, ki jo je gnal do onemoglosti, in partnerju, ki ji je po treningih stal ob strani, Andreju Massiju. Kaj ji je počel, tudi doma, je Massi priznal po sobotnem slovesu, ko je povedal, da je morala še na hladilniku doma gledati konkurentke .

Njen zapis objavljamo v izvirniku:

»Ne vem ali je Andrea razumel in dojel kakšen pečat je pustil v športu. Mislim, da ni niti razumel moje hvaležnosti, niti hvaležnosti celotne nacije. Vedno je preveliko pozornost namenjal manj prijetnim trenutkom in ko ga je nekaj prizadelo, je to tako močno vplivalo nanj, ga prizadelo, da je želel nemudoma rešiti stvar na njegov način.

Vedno je odkrito in spontano govoril o svojih metodah, načinih, treningih, principih in vrednotah. In ravno ta komunikacija preko medijev je koristila vsem, ki so ga brali, tudi meni. Je zahteven sogovornik in slediti njegovim idejam je bilo zahtevno.

Mislim, da sem se sprijaznila s tvojo naravo. Nisi najlažji, a LAHKO me pravzaprav nikoli ni zanimalo.

Hvala Massi,

Tina«

Tinina objava je videti takole.