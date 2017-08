Civilna iniciativa dosegla svoje: o športu se govori

LJUBLJANA – Tisti, ki so katerega od minulih dni preživeli v ljubljanskem Tivoliju, so lahko pri delu videli številne izvrstne teniške igralke in igralce, ki so vihteli lopar na veteranskem turnirju, pod katerega organizacijo sta se podpisala Štefan Seme in Marjan Starc. Oba že nekaj časa, združena s somišljeniki v društvu ŠD Tivoli, opozarjata na problematiko športa v Ljubljani.

Članski pogon ekip je imel finančne težave, po dolgem času so se naslova državnih prvakov veselili nogometaši in košarkarji. A to Ljubljane ne sme zadovoljiti, pravijo v ŠD Tivoli, ki jih skrbi tudi to, da v slovenskih reprezentancah pada število igralk in igralcev iz Ljubljane. Boleče za šport pa je tudi dejstvo, da dobršen del kariere v uvodnih letih leži na plečih staršev.

Zato sta Seme in Starc pljunila v roke. Nista taka, da bi le govorila, zato sta se s prijatelji Tivolija lotila resne akcije, ki je poskrbela za teden športa v Ljubljani, za nameček pa je bila organizirana še okrogla miza Ljubljana je bila, je in bo mesto športa. »Šport v Ljubljani nam je ušel iz rok, v vrhunskem športu so težave. Segmenta civilne družbe skoraj ni ali pa slabo deluje,« je uvodoma povedal Marjan Starc, potem pa spomnil, da Mestna občina Ljubljana daje precej sredstev, a se ta razvodenijo.

